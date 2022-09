Inter, che fare durante la sosta Mondiale? Prende quota un’ipotesi − TS

Il Mondiale in Qatar si avvicina e l’Inter non vuole farsi trovare impreparata. Per circa un mese e mezzo il campionato si fermerà. Occorre una preparazione ad hoc

RITIRO − In casa Inter si ragiona sia sul presente, oggi summit (vedi articolo), che sul futuro prossimo. Tra un mese e mezzo, la Serie A chiuderà parzialmente il suo sipario per dare spazio al Mondiale in Qatar. E Arrivederci al 2023. L’Inter non vuole farsi trovare impreparata poiché da metà novembre fino al 4 gennaio del prossimo anno (nuovo inizio della stagione), ci sarà un buco enorme da colmare. Servirà dunque una preparazione ad hoc. Dopo il lungo intermezzo, la stagione dell’Inter inizierà a razzo con la Supercoppa Italiana del 18 gennaio da giocare a Dubai contro il Milan. Per far fronte a ciò l’Inter starebbe pensando ad un ritiro al caldo così come già annunciato dal Milan. Complice l’esclusione dell’Italia da Qatar, Inzaghi potrà lavorare su un gruppo piuttosto corposo. Gli otto rimasti ad Appiano Gentile (Cordaz, Handanovic, Gagliardini, Darmian, Mkhitaryan, D’Ambrosio, Calhangolu e Lukaku), Big Rom poi da togliere, più Acerbi, Barella, Bastoni, Dimarco, Bellanova, Dzeko, Skriniar e i traballanti Correa e Gosens.

Fonte: Tuttosport − Stefano Pasquino