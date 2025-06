Inter e Fanatics, nasce una nuova storica partnership: l’annuncio

Arriva una nuova importante partnership per l’Inter. Si tratta della collaborazione decennale con la piattaforma Fanatics. Ecco l’annuncio con tutti i dettagli.

COLLABORAZIONE – Stretta di mano storica tra l’Inter e la piattaforma digitale sportiva Fanatics. Il club nerazzurro ha appena ufficializzato una parternship di ben dieci anni, che interessa e-commerce, retail, produzione e licenze, col leader mondiale nel merchandising su licenza.

COSA OFFRE – Sul sito ufficiale nerazzurro si legge: «La collaborazione decennale unisce due dei brand più innovativi e all’avanguardia nello sport globale, accomunati dall’ambizione di ridefinire l’esperienza dei tifosi nerazzurri a Milano e nel resto del mondo. Grazie al modello di commercio verticale di Fanatics, alla sua esperienza locale e all’estesa infrastruttura globale, i tifosi nerazzurri potranno adesso accedere a una delle gamme più ampie di merchandising ufficiale disponibili nel calcio».

AMBIZIOSA COLLABORAZIONE – «Attraverso questa partnership, Fanatics collaborerà a stretto contatto con il Club per ampliare la portata del merchandising e delle licenze sia in Italia che a livello globale. Una delle più ambiziose nel panorama calcistico internazionale, questa collaborazione porterà il brand Inter a un nuovo livello, avvicinando ancora di più i tifosi al Club grazie a collezioni esclusive, design localmente rilevanti, un assortimento di prodotti ampliato, un’esperienza d’acquisto integrata online e in-store e una maggiore disponibilità dei prodotti».

Inter-Fanatics, tutti i dettagli della nuova storica partnership

I DETTAGLI – «Fanatics gestirà la nuova partnership dalla sua sede italiana di Milano, combinando la conoscenza del mercato locale con le sue capacità globali. L’azienda collabora attualmente con oltre 900 organizzazioni sportive di primo piano, tra cui UEFA, NFL, NBA, MLB, NHL, Formula 1 e il Comitato Olimpico Internazionale. Conta oltre 80 uffici nel mondo, più di 2.000 punti vendita e una piattaforma eCommerce progettata per soddisfare le esigenze dei tifosi moderni».

EVENTO – «L’Inter sarà già protagonista in occasione del Fanatics Fest di New York, in occasione della seconda edizione in programma dal 20 al 22 giugno al Javits Center della Grande Mela. Un appuntamento di rilievo mondiale, che riunisce alcuni dei più grandi nomi dello sport e dell’intrattenimento, in una celebrazione globale della passione sportiva. L’evento è aperto al pubblico e rappresenta un’opportunità unica per tutti i tifosi nerazzurri negli Stati Uniti – e non solo – di respirare l’ambiente nerazzurro da vicino, in un contesto internazionale d’eccellenza. Per maggiori informazioni e per partecipare, è possibile consultare il sito ufficiale dell’evento: https://www.fanaticsfest.com».

Fonte: Inter.it