Inter, tre ex in visita a un prestigioso college giapponese

Tra campo e attività extra, prosegue la tournée dell’Inter in Giappone. Mentre la squadra di Simone Inzaghi si prepara per l’amichevole di martedì (ore 12 italiane) a Tokyo contro il PSG, una delegazione di tre ex nerazzurri ha fatto visita a un prestigioso college giapponese.

DELEGAZIONE – Marco Materazzi, Fabio Galante e Mana Mihashi sono stati i protagonisti di un evento nel prestigioso istituto giapponese Technos College di Fuchu. Un evento che ha visto anche la presenza del Global Marketing and Partnership Marketing Director Barbara Biggi. I tre ex Inter (e Inter Women) hanno risposto alle domande e alle curiosità dei ragazzi presenti, per poi affrontare in un match tre contro tre i vincitori di un torneo organizzato proprio dall’istituto.