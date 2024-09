Inter, l’ex Klaassen completa il cerchio: la scelta dal valore affettivo – SM

L’ex Inter Davy Klaassen, impiegato in misura ridotta dal tecnico Simone Inzaghi nella scorsa stagione, ha scelto la sua prossima squadra. Una decisione, la sua, dal forte valore simbolico.

LA DECISIONE – Davy Klaassen ha scelto la via del cuore, del vincolo mai sciolto con la sua squadra storica: l’ex Inter ha deciso di tornare all’Ajax, come riferito da Sport Mediaset. L’olandese avrebbe ricevuto offerte convenienti dal punto di vista economico, anche più importanti di quella proveniente dal team olandese, ma il richiamo di casa lo ha spinto a rifiutare qualsiasi altra proposta, a prescindere dalla convenienza sul piano economico della scelta da fare.

Klaassen e l’Inter: una storia mai sbocciata!

L’ESPERIENZA – Tra Klaassen e l’Inter non è mai fiorito l’amore. Il calciatore olandese ha faticato a trovare spazio, anche alla luce del valore del centrocampo titolare dei nerazzurri. Il tecnico Simone Inzaghi lo ha schierato, prevalentemente a match in corso, in 18 occasioni. Anche a causa del suo scarso minutaggio, il classe 1993 non ha realizzato marcature o assist nel corso della sua unica stagione in nerazzurro. Nel complesso, Klaassen ha totalizzato 362 minuti tra Serie A, Coppa Italia e Champions League con la maglia dei meneghini. La storia tra le parti non è mai andata come auspicato, ma l’olandese conserverà comunque un bel ricordo della sua esperienza all’Inter. Con uno scudetto storico, oltre a una Supercoppa vinta di autorità, di cui potersi fregiare.