Inter, ex ‘italiani’ e giovani di talento: le euro-rivali del girone D − TS

L’Inter è finito nel gruppo D di Champions League insieme a Benfica, Salisburgo e Real Sociedad. Sorteggio tutto sommato positivo. Il focus sugli avversari

EURO-RIVALI − All’Inter vice campione d’Europa, un sorteggio benevolo. Se lo scorso anno, i nerazzurri in terza fascia avevano beccato Bayern Monaco, Barcellona e Viktoria Plzen, ieri è andata decisamente meglio dall’urna di Montecarlo. Pescate il Benfica, il Salisburgo e la Real Sociedad. Squadre forti e attrezzate, ma se l’Inter gioca da Inter può passare tranquillamente anche da prima del girone. In casa lusitana, euro-rivali ai quarti dello scorso anno, i nerazzurri si ritroveranno di fronte Angel Di Maria, l’ex Juventus, che ha già fatto 3 gol in 4 partite. Con lui anche l’ex nerazzurro Joao Mario, capitano e leader delle Aquile. In aggiunta anche l’ex Fiorentina Cabral, sostituto di Goncalo Ramos, andato al PSG, e quell’Anatolij Trubin, cercato ma non trovato durante il mese di giugno e luglio. Tanto talento giovane, invece, nel Salisburgo che ha una media di età pari a 22 anni, sei anni più giovane di quella dell’Inter. In amichevole è finita con un pirotecnico 3-4. Gli austriaci potranno vantare su talenti purissimi: in primis il 2004 Konate, terminale offensivo dell’undici di Gerhard Struber. Infine, c’è la temibile Real Sociedad. Il club spagnolo, dopo il Newcastle, era la squadra più forte della quarta urna. Il tecnico Imanol Alguacil, dal 2018 alla guida, può affidarsi ai tanti canterani nati e cresciuti a San Sebastian, nonché sulla nuova punta chiamata a sostituire Sorloth. Ovvero, un altro ‘ex italiano’: André Silva.

Fonte: Tuttosport − Giorgio Dusi