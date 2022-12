Inter, l’ex Casadei si allena con i grandi con il Chelsea. Futuro luminoso

Cesare Casadei trova spazio anche in Inghilterra con il Chelsea. In questo periodo di stop arrivano sorprese per il giovane centrocampista, che probabilmente sarà uno dei più grandi rimpianti dell’Inter e della società meneghina.

LUMINOSO – Cesare Casadei gioca e trova spazio anche con il Chelsea. In questi primi mesi in Inghilterra il giovane talento italiano ha segnato già 4 gol con la seconda squadra, precisamente in Premier League 2. Sono numerosi gli spunti provenienti dall’ex Inter, che ora ha trovato una nuova sorpresa. In vista dello stop per i Mondiali il tecnico Graham Potter ha deciso di farlo allenare in prima squadra, dimostrandogli la grande fiducia in ambiente blues nei suoi confronti. Cesare Casadei è stato acquistato per 15 milioni nell’ultima sessione di mercato dal Chelsea e ora è il talento più prezioso dell’Under 21 della squadra inglese. Sembra già essere un preludio di un rimpianto che durerà tanto tempo dalle parti di Milano.