Inter, l’ex Arsenal: «Per il Manchester City più difficile dello United»

In vista della finale di sabato tra Inter e Manchester City, l’ex centrocampista dell’Arsenal Paul Merson ha parlato ai microfoni di Sky Sport UK. Nella sua analisi l’ex giocatore ha sottolineato come per i citizens sia peggio la finale con i nerazzurri che non quella di FA Cup contro il Manchester United.

FINALI A CONFRONTO – Paul Merson, ex centrocampista con un lungo passato all’Arsenal, ha parlato così della finale di Champions League tra Inter e Manchester City: «Ho sempre pensato che sia una partita ben più difficile che quella contro il Manchester United. I nerazzurri davanti hanno Lautaro Martinez e Lukaku che possono fare male. Qualcosa che manca allo United, fatta eccezione per Rashford. Sarà una partita davvero difficile e saranno nervosi. Chiaro che se entrambi giocano al massimo delle potenzialità, allora vince il City. Ma ricordiamoci che sono pur sempre esseri umani e abbiamo visto anche giornate no in questa stagione. Non tante, ma ci sono state».