Inter, evento esclusivo allo store di San Siro: incontro con due giocatori!

Evento esclusivo organizzato dall’Inter allo Store di San Siro in programma il 7 marzo alle 15. Protagonisti saranno due giocatori nerazzurri che incontreranno 100 tifosi

MEET AND GREET – Grande occasione per i 100 fortunati tifosi dell’Inter che avranno la possibilità, martedì 7 marzo alle ore 15, di incontrare due giocatori nerazzurri allo Store di San Siro. Nel dettaglio si tratta di Alessandro Bastoni e Federico Dimarco, che incontreranno proprio i primi 100 supporters che in questi giorni acquisteranno una maglia ufficiale 2022/2023 negli store del club. Durante l’incontro i due calciatori saranno disponibili per una sessione di foto e autografi.