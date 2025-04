Inter, in Europa solo tre paragoni! E su Inzaghi poco da dire – CdS

L’Inter si tuffa verso otto giorni di fuoco che potranno dire tanto sull’andamento della propria stagione. Simone Inzaghi artefice di questo tragitto.

TUTTO IN GIOCO – Otto giorni di fuoco, otto giorni da Triplete, riferisce il Corriere dello Sport. L’Inter si prepara ad una settimana intensissima, che partirà mercoledì con il ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco e si concluderà con il ritorno delle semifinali di Coppa Italia contro il Milan, in mezzo la curva pericolosa in campionato contro il Bologna (probabilmente la partita più complicata delle sei rimaste). Insomma, la Beneamata si gioca tutto in otto giorni. E l’obiettivo rimane lo stesso: non mollare nulla e provare ad andare avanti senza rimpianti. In Europa solamente tre squadre possono essere paragonate all’Inter, perché ancora in corsa su tutti i fronti: PSG, Real Madrid e Barcellona. Ma i francesi hanno già vinto, dominandolo, il proprio campionato. Mentre in Liga è lotta serratissima in stile Inter-Napoli.

Inter, tutto in gioco anche per merito di Inzaghi

INZAGHI – Se l’Inter è arrivata a questo punto della stagione ancora in corsa per vincere tutto, tanto lo deve al suo allenatore in panchina. Sottolinea sempre il Corriere, a Inzaghi c’è poco da dire su come abbia gestito il proprio gruppo. Considerando soprattutto l’età avanzata di certi interpreti e la connivenza con acciacchi e infortuni muscolari. In vista dei prossimi impegni, l’Inter si affida anche alle statistiche: in Champions League, i nerazzurri hanno steccato solo una volta (in trasferta a Leverkusen) e San Siro è un fortino: cinque vittorie su cinque. Il giorno di Pasqua ci sarà contro un Bologna ferito, mentre il 23 l’ultimo atto della sfida infinita col Milan (quinto derby stagionale).

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno