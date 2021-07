Inter, Euro 2020 aumenta i valori mercato: Bastoni e Barella al top

L’Europeo sta facendo lievitare i valori mercato di due giocatori dell’Inter. Come riporta “Sky Sport”, tramite la fonte KPMG, Bastoni e Barella al top

VALORI IN SALITA − L’Europeo fa lievitare i prezzi dei calciatori dell’Inter impegnati con la Nazionale italiana. In particolare, al secondo posto dei giocatori con il costo più elevato, c’è Nicolò Barella. Il centrocampista nerazzurro, come riporta “Sky Sport” attraverso la nota azienda KPMG, ha un valore pari a 69 milioni di euro, crescendo di ben 3,95 milioni in più. Il giocatore, invece, che ha aumentato maggiormente il suo valore in assoluto è stato Alessandro Bastoni. Il giovane difensore dell’Inter classe 1999 è cresciuto di 11,38 milioni di euro.