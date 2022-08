L’Inter esprime il suo cordoglio per la morte di Vecchi: il messaggio

IL CORDOGLIO – Villiam Vecchi, ex portiere del Milan ed ex preparatore degli estremi difensori rossoneri, è morto all’età di 73 anni. A seguire il cordoglio dell’Inter tramite un messaggio pubblicato su Twitter. “L’Inter si unisce al cordoglio del Milan e di tutto il mondo del calcio italiano per la scomparsa di Villiam Vecchi“.

Fonte: Twitter Inter