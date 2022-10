Inter: Esposito fatica a trovare spazio, ma l’Anderlecht vince

Sebastiano Esposito, giocatore dell’Anderlecht in prestito dall’Inter, fatica a trovare spazio in Belgio. Nonostante questo la sua squadra vince 4-2 in casa contro l’Eupen. Decimo posto in classifica per la squadra di Veldman.

TANTA FATICA – L’Anderlecht vince in maniera roboante contro l’Eupen con il risultato di 4-2. La squadra belga torna al successo dopo 3 sconfitte ed 1 pareggio e sale a 19 punti in 15 partite, mantenendo il non esaltante decimo posto in classifica. La doppietta di Refaelov dà la sicurezza dei 3 punti alla compagine di Veldman, che poi sostituirà proprio l’MVP del match per Sebastiano Esposito. Il giovane talento 2002 di proprietà dell’Inter si deve accontentare solamente di 16 minuti. Nelle precedenti 4 partite, Esposito ha collezionato soltanto 8 minuti, sicuramente ci si aspettava di più dopo le buone prestazioni con l’Inter di Conte. Basilea e Anderlecht fino ad adesso non hanno valorizzato Sebastiano e ora si comincia a pensare che il problema sia veramente l’attaccante.