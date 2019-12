Inter, Esposito e Bastoni nella squadra U21 della settimana. Che attacco!

Esposito e Bastoni sono stati grandi protagonisti nella comoda vittoria dell’Inter contro il Genoa. Sia il difensore che l’attaccante sono entrati nella squadra Under 21 della settimana di whoscored.com. Presente anche altre tre talenti della Serie A

PREMIO – Sebastiano Esposito e Alessandro Bastoni nella squadra Under 21 della settimana stilata da whoscored.com. Il difensore e l’attaccante nerazzurri sono stati tra i grandi protagonisti di Inter–Genoa, il primo con una prestazione da difensore navigato e il secondo con la sua prima rete a San Siro.

FORMAZIONE – La formazione della settimana è così composta: Lafont del Nantes in porta; insieme a Bastoni in difesa figurano i nomi di Bornauw del Colonia e Upamecano del Lipsia; a centrocampo figurano Zaniolo della Roma, Locatelli del Sassuolo, Claude-Maurice del Nizza, Odegaard della Real Sociedad e Traore del Sassuolo; in attacco Esposito ha un compagno di reparto prestigioso, vale a dire Mbappé del Paris Saint-Germain.

Fonte: whoscored.com