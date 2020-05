Inter, Esposito al bivio: finale di stagione decisivo per il suo futuro? – GdS

Condividi questo articolo

Secondo “La Gazzetta dello Sport”, Sebastiano Esposito potrebbe rivelarsi un jolly prezioso per Antonio Conte. Gli impegni ravvicinati potrebbero giocare in favore del classe 2002. L’Inter dovrà decidere poi se tenerlo oppure mandarlo in prestito a fare esperienza

ENTUSIASMO – Sebastiano Esposito non è più solo una grande sorpresa, tanto se n’è parlato. Le circostanze l’hanno spinto a crescere in fretta, calcisticamente parlando, e Antonio Conte non ha avuto paura di gettarlo nella mischia, in campionato e in Champions League. Il finale di stagione, infuocato per l’Inter, può riportare in auge anche il classe 2002, che nelle ultime apparizioni pre Covid-19 si era mostrato piuttosto arrugginito.

FUTURO – Esposito ha segnato su rigore il primo gol in Serie A in casa contro il Genoa. A 17 anni è già tanto così. Le doti sono indiscutibili e potrebbero venir bene nel finale di stagione quando Romelu Lukaku, Lautaro Martinez ed Alexis Sanchez dovranno prender fiato. Soltanto in un secondo momento, magari in virtù delle risposte di questo tour de force, l’Inter deciderà se mandarlo in prestito ad accumulare esperienza e minuti. Le pretendenti, soprattutto in Serie A, di certo non mancano.

Fonte: La Gazzetta dello Sport