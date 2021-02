Inter, esito negativo dai tamponi: si attendono i prossimi controlli – Sky

Logo Inter maglia 2020-2021.

Come riportato da Matteo Barzaghi, inviato di “Sky Sport” ad Appiano Gentile, sono risultati tutti negativi i tamponi eseguiti ieri al gruppo squadra dell’Inter. Una buona notizia, in attesa dei controlli dei prossimi giorni prima della sfida contro il Genoa.

TAMPONE NEGATIVO – Buone notizie in casa nerazzurra, dove è arrivato l’esito dei tamponi. Ricordiamo il focolaio di Coronavirus in dirigenza, che ha portato anche alla sospensione della conferenza stampa di Antonio Conte prevista per domani. Questo l’aggiornamento da Appiano Gentile, riportato dall’inviato di “Sky Sport” Matteo Barzaghi: «Oggi era atteso l’esito del tampone eseguito ieri che ha dato negatività a tutti i giocatori, in attesa dei prossimi controlli che saranno effettuati domani. Da questo punto di vista va monitorata la situazione, ma per ora una buona notizia».