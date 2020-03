Inter, Eriksen un mistero: contro il Getafe l’occasione per svoltare? – GdS

Per l’Inter, secondo quanto riportato oggi dalla “Gazzetta dello Sport”, il “nuovo arrivato” Christian Eriksen è ancora oggetto di mistero. Contro il Getafe probabilmente giocherà titolare dal primo minuto, la situazione può cambiare?

MISTERO ERIKSEN – L’Inter ha acquistato Christian Eriksen lo scorso 27 gennaio, assicurandosi con soli 20 milioni, uno dei talenti più forti a centrocampo dell’intero panorama europeo. Il calciatore però ad oggi non è riuscito a dare la sua impronta, anche perché di fatto, Europa League a parte, non ha avuto modo di esprimersi nel suo ruolo e dal primo minuto. Secondo quanto riportato oggi dalla rosea, il calciatore ad oggi è un mistero, ma il suo talento non può restare incatenato per troppo tempo: Antonio Conte ha bisogno di lui ed è per questo che qualcuno dovrà fare un passo indietro: “Se non ritiene di fidarsi al 100% di Eriksen, ha evidentemente una buona dose di ragioni da esporre. Oltre a quella caratteriale, c’è quella legata a unmodulo che va ritoccato per far spazio al danese. I lavori sono in corso. Ma c’è tempo per farlo a gennaio? No. Conte ha provato a testare qualcosa di alternativo, leggi il 4-4-2 contro il Ludogorets, o il 4-3-1-2 nella parte finale della gara di Torino. Ma le risposte non sono mai state esaltanti”. Christian Eriksen giovedì sera contro il Getafe partirà probabilmente titolare e avrà modo di ripartire e convincere Conte.