“La Gazzetta dello Sport” sottolinea la nuova centralità tattica di Christian Eriksen nello scacchiere dell’Inter. Il lavoro meticoloso di Antonio Conte è stato valorizzato dalla trasferta di Napoli, in cui il danese ha messo in mostra buona parte del suo repertorio. I nerazzurri si affidano a lui per far risplendere gli attaccanti

FINALLY – Christian Eriksen ci ha messo un po’, ma ora che si è piazzato in mezzo non si torna mica indietro. L’Inter deve riassestarsi e lo fa intorno al danese. Gli è bastata una partita per aggiungere una linea di passaggio ad una squadra forse meno verticale, ma con una dose di inventiva certamente maggiore. La formazione di Antonio Conte è meno prevedibile, ha aggiunto una freccia al suo arco. Ora che l’innesto sembra andato a buon fine, è bene pensare subito al prossimo step. L’Inter è passata da una coppia di attaccanti, che ha dominato per due terzi di stagione, ad un triangolo offensivo rovesciato, con il danese trequartista che sarà la linea guida del finale di stagione. Migliorando l’intesa tra Eriksen e i due attaccanti, l’Inter tornerà facilmente a correre.

NOVITÀ – La crescita di Eriksen è certificata dai dati. Il danese ha portato l’Inter ad esser di nuovo pericolosa sui calci da fermo. Era una lacuna storica dei nerazzurri, che il danese ha promesso di colmare. Tra l’altro, il centrocampista arriva adesso con molta più facilità al tiro (cinque quelli di sabato, tutti nello specchio) ed è nel vivo del gioco. L’ex Tottenham sta anche lavorando con maggior convinzione in fase di non possesso, trovando una centralità soltanto invocata fino a questo momento. Molto più banalmente, come confermato anche da uno stizzito Conte ai microfoni di “Rai Sport”, l’Inter ha aggiunto una variante tattica allo storico 3-5-2.

INTESA CERCASI – Ma il punto cruciale, il nodo su cui lavorare, è un altro. Eriksen sabato ha toccato 62 palloni, ma né Lautaro Martinez né Romelu Lukaku sono tra i 5 calciatori che hanno ricevuto la maggior quota dei suoi passaggi. Dunque, quel triangolo rovesciato che Conte ha messo in piedi sta ancora funzionando poco. I rifornimenti per le punte arrivano soprattutto dalle fasce, con tutte le complicazioni del caso. D’ora in poi sarà necessario andare per vie centrali. Si tratta di una variante offensiva nuova, a cui l’Inter dovrà abituarsi in fretta per evitare che i suoi attaccanti smarriscano il fiuto per la porta avversaria.

L’APPETTITO VIEN MANGIANDO – Il cantiere è stato appena aperto, ma forse vale la pena insistere. Lo ha dimostrato Eriksen e Conte ne è rimasto colpito. Certo, è mancato il lieto fine, complice un David Ospina da ottovolante l’altra sera. Ma la svolta del danese è sotto gli occhi di tutti. Anche quelli della società, che finalmente può gonfiare il petto e tirare un sospiro di sollievo, dopo l’estenuante trattativa per liberarlo dal Tottenham. Domenica, a San Siro, arriva la Sampdoria. Scatta l’ora della conferma. Eriksen è già con la testa ai blucerchiati.

