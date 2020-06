Inter, Eriksen nota positiva in serata amara. Lautaro Martinez in calo – Sky

L’Inter, nonostante la buona prestazione, non è riuscita a strappare un pass per la finale di Coppa Italia. In una serata amara per i nerazzurri una delle note positive è stata la prestazione di Christian Eriksen. Da rivedere la prestazione di Lautaro Martinez. Il punto di Matteo Barzaghi su “Sky Sport”

AMAREZZA – All’indomani del pareggio che ha sancito l’eliminazione dalla Coppa Italia, Matteo Barzaghi, giornalista di “Sky Sport” fa il punto sulla situazione in casa Inter. Tra le note positive in una serata amara la prestazione di Christian Eriksen. Da rivedere Lautaro Martinez: «Ieri serata amara per l’Inter. Nota positiva Eriksen, migliore in campo nella serata di ieri. Ha lavorato bene in questi mesi, è apparso più in palla. È stato incisivo anche nei calci piazzati. Dal punto di vista tattico Antonio Conte gli ha costruito attorno un modulo che si adatta di più le sue caratteristiche. Su Lautaro Martinez bisogna registrare una continuità in negativo. Dal 26 gennaio, sfida contro il Cagliari, ha giocato sei partite in cui non ha segnarlo. Ha vissuto un periodo difficile. Legarlo alle voci di mercato è sbagliato, l’argentino è un professionista serio. Conte dovrà lavorare nei prossimi giorni per recuperare il miglior Lautaro Martinez».