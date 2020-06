Inter, Eriksen e Sanchez le chiavi per ribaltare il Napoli: Conte studia – GdS

“La Gazzetta dello Sport” sottolinea l’importanza di Alexis Sanchez e Christian Eriksen per ribaltare lo 0-1 di San Siro. L’Inter di Antonio Conte studia contromosse anche a gara in corso per sorprendere l’organizzata formazione di Gattuso

SCHEGGE – La vittoria di San Siro mette il Napoli nelle condizioni di replicare il primo round, di seguire uno spartito a cui si era ben adattata. L’Inter a febbraio apparve bloccata, con poche idee e meno ritmo. Antonio Conte evidenziò subito gli errori commessi dalla squadra, in questi mesi ha avuto tempo di preparare un piano per ribaltare il tavolo. L’esigenza di base è scardinare il sistema difensivo del Napoli. Per farlo serve più velocità nel movimento della palla, più connessioni fra centrocampo e attacco, più brillantezza e capacità di saltare l’uomo. Ad almeno due di queste esigenze possono rispondere Christian Eriksen ed Alexis Sanchez (ma anche il vero Stefano Sensi). Serve qualcuno che accenda il motore, ma poi serve che lo stesso vada a pieni giri. E su questo ad Appiano lavorano da qualche settimana.

TATTICHE – All’andata il 4-1-4-1 di Gennaro Gattuso bloccò l’Inter. Dries Mertens in prima battuta e il play Diego Demme lasciarono respirare poco Marcelo Brozovic. Annullato lui, l’Inter sembrava ingolfata. Le cose cambiarono un po’ con l’ingresso di Christian Eriksen e Alexis Sanchez. Il danese può essere la chiave anche per la gara di ritorno: c’è stato tempo per lavorare sul suo fisico e sul suo inserimento tattico. Collegare il centrocampo agli attaccanti sembra ampiamente nelle sue corde, così come dare nuove preoccupazioni a Demme. Partendo da interno di centrocampo classico, Eriksen potrebbe dare meno punti di riferimento, riservandosi un riposizionamento da mezza punta se si apriranno spazi.

FONTI – Moltiplicare le fonti del gioco dell’Inter è la chiave per evitare che troppe attenzioni si concentrino su Brozovic, rendendo lenta e prevedibile la manovra. Quindi serve Eriksen, oppure Sensi come nella prima parte della stagione, quando fungeva da play fra le linee, ma anche Sanchez. L’ex Sassuolo è dato in gran forma e ha voglia di recuperare il tempo perso: serviranno probabilmente tutti, in momenti diversi del match. Ma servirà anche Stefan de Vrij, il cui ruolo di regista aggiunto è risultato fondamentale in più di una occasione ed è testimoniato anche dai numeri. L’olandese è primo in Serie A per precisione dei lanci lunghi (89,8 per cento), ma soprattutto è secondo (dietro a Brozovic) per numero di passaggi lunghi completati. Più di Leonardo Bonucci, terzo in classifica, di cui nello scacchiere di Conte ha preso le funzioni.

CHIAVI – Quei suggerimenti devono trovare destinatari e devono arrivare dopo aver mosso le difese dell’avversario. Il riposo prolungato, la preparazione ripetuta e la voglia arretrata sono armi su cui Conte conta per rivedere l’Antonio Candreva di inizio stagione, il Romelu Lukaku capace di spostare da solo un’intera difesa, il Lautaro Martinez letale nel creare superiorità nello stretto. Ashley Young garantisce più intraprendenza di Cristiano Biraghi (titolare all’andata a San Siro). E per far saltare la doppia linea difensiva l’Inter potrà ricorrere alla variabile Sanchez, con le sue doti di dribbling e di dialogo con i compagni anche negli spazi stretti. Conte nella settimana appena chiusa ha lavorato su principi tattici e situazioni di gioco, anche con una vera partita. Da domani, dopo due giorni di riposo, lo farà con ulteriore cura e intensità. La stima verso Gattuso è stata ribadita più volte, sicuramente si aspetta delle contromosse. Sulla motivazione dei suoi e sull’importanza del match, invece, non ha mai smesso di martellare.

