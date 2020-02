Inter-Eriksen a piccole dosi: Conte riflette ma la Juventus incombe – GdS

“La Gazzetta dello Sport” analizza il periodo di gestazione di Christian Eriksen, ancora ai margini dello scacchiere di Antonio Conte. Diverse le motivazioni, principalmente tattiche, del suo lento inserirsi. La trasferta di giovedì, in Europa League, farà da apripista verso un mini ciclo di partite in cui il danese sarà chiamato in causa con più frequenza. Prima di arrivare al big match contro la Juventus

ASSO NELLA MANICA – Sembra quasi un ossimoro: Antonio Conte ha chiesto per mesi rinforzi nel reparto più falcidiato, il centrocampo, ma una volta arrivati i rinforzi pesanti, Christian Eriksen, è tornato a puntare sulla vecchia guardia. Facendo un passo oltre il dito, cercando di guardare la Luna, il problema assume dimensioni meno gargantuesche. Conte avverte la pressione del curriculum, e delle qualità, dell’ex Tottenham, e proprio per questo l’impegno di Europa League arriva come manna dal cielo. Dalla trasferta di Razgrad, contro il Ludogorets, comincia un ciclo di partite in cui Eriksen scalerà posizioni, prendendosi definitivamente la ribalta.

PRIORITÀ – Dando uno sguardo al calendario, viene fuori che Eriksen è nerazzurro da appena 22 giorni. Non così tanti come qualcuno potrebbe pensare. Ovvio che il suo inserimento non possa essere considerato un problema, ci mancherebbe altro. Ma le contingenze del suo acquisto probabilmente avevano ingannato: nella sua unica apparizione da titolare, a Udine, il centrocampo dell’Inter era davvero in emergenza, coi soli Matias Vecino e Nicolò Barella a disposizione. “Non l’avevo mai fatto in carriera”, dirà poi Conte. “Chiusa l’emergenza, si è tornati a una gestione “normale” da parte dello staff tecnico.“Normale”, per Antonio Conte, vuol dire maniacalmente attenta: agli equilibri, alla psicologia del gruppo, agli standard altissimi che richiede ai suoi giocatori“.

CARBURARE – Ed ecco spiegato l’inserimento col contagocce: il tecnico nerazzurro ritiene Eriksen poco pronto, soprattutto a livello fisico. Conte chiede ai suoi il massimo, sfruttando il potenziale di un sergente di ferro come Angelo Pintus. Ecco perché c’è bisogno di tempo, oltre al discorso puramente tattico. Eriksen non sembra tagliato per agire da mezzala in uno scacchiere contiano. Principalmente a causa del grosso lavoro di ripiegamento che finirebbe per fiaccarne la lucidità in zona gol. Considerato ciò, prima di piazzarlo nel cuore della trequarti, c’è bisogno che la squadra assorba il DNA e le caratteristiche del danese. In più, c’è la salvaguardia del gruppo, che a Conte preme oltre ogni immaginazione. Vista la deriva dello scorso anno, il tecnico salentino non sembra avere tutti i torti, nonostante l’umiltà di Eriksen non possa essere messa in discussione.

OBIETTIVO – Sullo sfondo resta una sconfitta pesante contro la Lazio, unita alla sensazione che il motore si sia ingolfato. Conte sta già pensando a come fornire una scossa alla sua creatura. Ecco perché tenere un capitale come Eriksen in panchina, in un momento simile, sembra uno spreco. Il match di Europa League, contro il Ludogorets, servirà per iniettare DNA danese a piccole dosi, in modo da poter essere assimilato dall’organismo nerazzurro. Nel mirino c’è la sfida dell’Allianz Stadium contro la Juventus, che all’andata ha fatto pesare la maggior qualità e profondità di alternative. Ecco perché Eriksen dovrà diventare parte integrante dello scudo immunitario nerazzurro: la sua esperienza e il suo profilo internazionale saranno fondamentali per la gestione di certe partite nei momenti delicati della stagione.

Fonte: La Gazzetta dello Sport – Valerio Clari