Inter, enorme quantità di debiti con le banche. Quali club accompagnano?

Ci sono diversi club in Europa con debiti verso le banche, l’Inter è uno di quelli che si trova nella situazione maggiormente complicata. Secondo l’analisi dei dati di CalcioeFinanza queste sono le realtà più colpite dopo la pandemia.

DEBITI – Che la situazione economico-finanziaria dell’Inter sia precaria non lo si scopre oggi, però arrivano ancora amare conferme. Secondo i dati pubblicati dalla UEFA con il report “The European Club Footballing Landscape” e analizzati da CalcioeFinanza, ci sono diversi club con debiti verso le banche. Questi, nel lungo termine, sono aumentati del 22% durante il 2022. Le società hanno fatto affidamento proprio alle banche e ai loro finanziamenti per ristrutturare il debito. In Italia i club devono addirittura 1968 miliardi di euro. Tra le 20 società con maggiori ricavi in Europa, ben 13 hanno aumentato il debito dalla pandemia e tra queste c’è l’Inter. Il club nerazzurro ha 390 milioni di euro di debiti con le banche, è la società che deve il maggior quantitativo in Italia ed è quella che ha fatto registrare il maggior incremento. Nella speciale classifica ci sono poi in ordine Roma, Juventus e Milan. Nonostante questo, altri 5 club superano però l’Inter in Europa, tra cui Real Madrid e Barcellona.