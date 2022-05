Inter-Empoli, ex arbitro Chiesa: «Var ok su Barella-Parisi. Resta un dubbio»

Intervenuto su Calciomercato.com nello spazio a lui riservato, l’ex arbitro internazionale Massimo Chiesa ha analizzato la direzione arbitrale di Gianluca Manganiello in Inter-Empoli, trentaseiesima giornata del campionato di Serie A.

MOVIOLA – Queste le parole dell’ex arbitro internazionale Massimo Chiesa sulla direzione arbitrale di Gianluca Manganiello in Inter-Empoli, trentaseiesima giornata del campionato di Serie A. “Manganiello (Var: Banti) 5,5

“Corretto l’intervento del Var sul contatto Barella–Parisi, il difensore dell’Empoli prende il pallone; poi il contrasto è evidente, ma fa parte della dinamica di gioco. Per il resto l’arbitro non brillato particolarmente. Rimane il dubbio sul gol annullato a Zurkowski: Manganiello segnala un fuorigioco di Pinamonti ma a mio avviso Perisic gioca il pallone e tiene in gioco Pinamonti“.

Fonte: Calciomercato.com – Francesco Guerrieri