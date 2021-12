Inter-Empoli in Coppa Italia, uno squalificato a testa: oggi per i toscani

Sarà Inter-Empoli agli ottavi di finale di Coppa Italia (vedi report Verona-Empoli). In vista del match di San Siro, Inzaghi e Andreazzoli dovranno fare a meno di due interpreti

SQUALIFICATI − Inter-Empoli sarà il match degli ottavi di finale di Coppa Italia. Nel pomeriggio, i toscani hanno battuto per 3-4 in una partita pazza il Verona di Tudor. In vista della gara di San Siro (18 o 20 gennaio), entrambi i tecnici Inzaghi e Andreazzoli dovranno fare a meno di due giocatori per squalifica. Nei nerazzurri, out Marcelo Brozovic; mentre nei toscani, fuori La Mantia. L’attaccante, infatti, oltre al gol segnato al Verona si è beccato il cartellino rosso nel finale di gara.