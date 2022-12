Inter, emergenza rinnovi in difesa: tre in scadenza e uno in dubbio – CdS

L’Inter potrebbe avere problemi per quanto riguarda il reparto difensivo. Prima di concentrare i propri sforzi sul mercato, i dirigenti nerazzurri dovranno valutare le situazioni contrattuali di alcuni nerazzurri. Ben 4 giocatori potrebbero, per un motivo o per l’altro, lasciare Appiano a fine stagione.

EMERGENZA – L’Inter ha seri problemi nel reparto difensivo. Non si parla della permeabilità del reparto, ma della futura composizione di questo. I nerazzurri hanno nel taccuino il gioiello dell’Atalanta Giorgio Scalvini (qui i dettagli), ma le priorità sono altre. Ben 3 giocatori hanno il contratto in scadenza a fine stagione, ovvero Skriniar, De Vrij e D’ambrosio. Da monitorare poi la situazione legata ad Acerbi, il cui riscatto dalla Lazio è in bilico. L’unico al momento per cui non c’è urgenza, il cui contratto scadrà nel 2024.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno