Inter, emergenza in difesa. Non solo Pavard, confermata un’altra assenza – SM

Simone Inzaghi chiude il pensiero alla Champions League e si butta a capofitto sulla prossima gara di Serie A. L’Inter ha in programma la trasferta a Roma contro la Lazio nella serata di lunedì come monday-night.

ERRORE – Archiviata la brutta notte di Champions League in Germania contro il Bayer Leverkusen, l’Inter di Simone Inzaghi stacca per un giorno e pensa a recuperare. Il tecnico nerazzurro, dopo il guasto all’aereo che ha costretto i nerazzurri a restare una notte in più in terra tedesca, ha concesso la giornata di oggi libera a tutti. A prescindere dalla brutta figura e brutta prestazione in Europa, Simone Inzaghi ha voluto dare qualche ora in più ai suoi giocatori prima di tornare a pensare al campionato.

Inter, non solo Pavard. Confermata un’altra assenza

ASSENZE – Come anticipato nell’edizione odierna di Sportmediaset, l’Inter si ritroverà giovedì mattina ad Appiano Gentile per preparare la partita contro la Lazio. In vista della trasferta di Roma, Simone Inzaghi dovrà fare a meno ancora di Francesco Acerbi che non è riuscito a recuperare dall’infortunio. Resta alta l’emergenza in difesa, con il tecnico dell’Inter che deve fare a meno anche da Benjamin Pavard che rientrerà direttamente nel 2025.