Inter, Elkann lancia la sfida: «Una cosa è chiara a Thiago Motta!»

L’Inter è Campione d’Italia in carica ma la nuova stagione di Serie A alle porte vedrà una Juventus agguerrita: parola di John Elkann. L’Amministratore Delegato di Export, intervenuto a Sky Sport prima dell’amichevole tra la Juventus e la Next Gen, lancia la sfida ai nerazzurri

RIAVVOLGIAMO IL NASTRO – L’Inter di Simone Inzaghi ha stravinto lo scorso campionato di Serie A, conquistando il ventesimo scudetto, quello della seconda stella. Fino a un certo punto della stagione la Juventus di Massimiliano Allegri aveva dato l’impressione di poter tenere il passo dei nerazzurri, poi il pareggio con l’Empoli e la sconfitta proprio contro l’Inter hanno dato il via a un crollo verticale.

Inter Campione d’Italia, la Juventus lancia la sfida: John Elkann non ha dubbi

AMBIZIONI RINNOVATE – Quest’anno i bianconeri si ripresentano ai nastri di partenza completamente rinnovati, a iniziare proprio dalla panchina dove non siede più il tecnico toscano bensì l’ex allenatore del Bologna, Thiago Motta. L’ex centrocampista, tra le altre anche dell’Inter, è pronto a misurarsi con i piani alti della classifica dopo aver portato i rossoblù in Champions League. Inoltre, ha dimostrato di avere le idee piuttosto chiare con le forti dichiarazioni su Federico Chiesa. John Elkann non ha dubbi sulle ambizioni di questa nuova Juventus, lanciando anche la sfida ai Campioni d’Italia.

COMPETITIVI – Elkann si esprime così prima dell’amichevole tra la Prima Squadra bianconera e la Next Gen: «L’obiettivo della Juventus è quello di essere competitiva e questo è molto chiaro per Thiago Motta e per la squadra. Ed è proprio la squadra che ha tanta voglia di esprimersi, quest’anno abbiamo campionato ed Europa e c’è tanto da fare».