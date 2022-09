L’Inter e l’effetto San Siro: che numeri! Incognite sull’accoglienza − CdS

L’Inter si aggrappa a San Siro per rilanciare la sua stagione. Numeri importanti tra le mura amiche per la squadra di Inzaghi ma contro la Roma l’accoglienza rimane un mistero

POPOLO DA RICONQUISTARE − L’Inter e l’effetto San Siro. I nerazzurri e Simone Inzaghi si aggrappano all’amore del proprio popolo per risalire la china. I numeri al Giuseppe Meazza sono molto importanti e positivi, quantomeno in Serie A. Sono sette le vittorie consecutive dell’Inter tra attuale e scorsa stagione. Battute in sequenza: Verona, Roma, Empoli, Sampdoria, Spezia e Torino. L’unica ad uscire indenne è stata la Fiorentina, lo scorso 19 marzo (1-1). Anche i numeri di pubblico non sono da meno. L’Inter sfiora quasi in ogni partita quota 70 mila spettatori con le tribune di San Siro sempre stracolme di appassionati. Di per sé l’unica sfida con minor pubblico è stata quella contro il Bayern Monaco con 58.951 spettatori. La spinta del popolo nerazzurro comunque c’è sempre. Contro la Roma non sarà da meno ma rimane un’incognita l’accoglienza che sarà riservata ai giocatori di Inzaghi dopo la deludente sconfitta di Udine e il negativo avvio di campionato. È vero arriva José Mourinho, il quale però non siederà in panchina per squalifica.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno