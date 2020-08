Ordine: “Inter ed Atalanta avanti? Un bene per il calcio italiano. Lukaku…”

Franco Ordine, intervenuto sulle frequenze di “Radio 24” nel corso della trasmissione “Tutti Convocati” ha parlato dell’Inter e di Antonio Conte. Una battuta, infine, su Romelu Lukaku, bomber nerazzurro

POSITIVO – Queste le parole di Franco Ordine: «Se Atalanta e Inter andassero avanti farebbero bene a tutto il movimento del calcio italiano. Conte? L’ho sostenuto nei suoi momenti più complicati. Se riuscirà a far giocare almeno un’ora a partita l’Inter come ha fatto nella prima mezz’ora contro il Bayer Leverkusen l’anno prossimo ne vedremo delle belle. Lukaku? Forte spalle alla porta, mi ricorda Nordhal. Ha qualcosa di Adriano dal punto di vista del fisico e della capacità in progressione. Io ero scettico, eppure questo mi fa capire che se un allenatore come quello insiste così tanto su un giocatore è perché lo conosce bene, sia le qualità che i vizi o i difetti. È molto diverso da Icardi. Se vuoi giocare come vuole Conte, servono un attaccante che fa la profondità e uno che viene incontro. Mauro non ha queste caratteristiche».