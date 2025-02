L’Inter ha trovato l’uomo del rush scudetto: motivazione doppia – CdS

Ogni partita sarà determinante per decidere le sorti di questa appassionante lotta scudetto tra Inter e Napoli (e forse Atalanta). Inzaghi può contare pure su arma dalla panchina.

JOLLY – Come le partite anche lo scudetto si vince in 14-15, ossia i titolari più quelle tre-quattro seconde linee capaci di diventare determinanti in alcuni frangenti della stagione. Vedi Davide Frattesi l’anno scorso. Quest’anno, l’uomo del rush scudetto potrebbe diventare un altro centrocampista: ossia Piotr Zielinski. Il polacco, lunedì sera, è entrato alla grande posizionandosi in regia al posto dell’ammonito Hakan Calhanoglu. Grazie anche alle sue geometrie, l’Inter ha ingranato la marcia trovando subito la rete del 2-1 con Marko Arnautovic (clicca QUI per capire le condizioni dell’austriaco e di Marcus Thuram). Ergo: Zielinski, scrive il Corriere dello Sport, ha tutte le carte in regola per essere l’uomo in più di Simone Inzaghi da qui a fine campionato.

Zielinski jolly di Inzaghi e il prossimo weekend del 2 marzo sarà Napoli-Inter

CARICA – E la motivazione è doppia per Zielinski, che con l’Inter si sta contendendo lo scudetto contro il suo ex Napoli. In estate, le due parti si sono separate dopo ben otto anni di onorato servizio. A Napoli, il polacco ha alzato uno scudetto da protagonista e adesso vuole ripetersi, ma stavolta con la maglia nerazzurra. Il suo ritorno al Maradona è fissato per il weekend del 2 marzo: per forza di cose sarà una partita speciale. All’andata giocò appena otto minuti contro la sua ex squadra. Fin qui ha messo a referto 27 presenze, condite da due gol. Entrambi su rigore contro la Juventus.

