Inter, ecco i rientri! Inzaghi ha il gruppo al completo

Simone Inzaghi si prepara ad abbracciare il gruppo intero dopo le assenze legate agli impegni della Nazionale. Saranno due i ritardatari.

LAVORO – Archiviata la lunga pausa per le Nazionali, Simone Inzaghi è pronto a tornare alla Pinetina e ritrovare il gruppo al completo. Esclusi ovviamente gli infortunati che continueranno ad allenarsi anche a parte insieme allo staff tecnico nerazzurro. Nell’allenamento di domani, Inzaghi riabbraccerà tutti i calciatori che erano partiti per gli impegni in Nazionale e potrà tornare a preparare la gara contro l’Udinese con il gruppo pieno.

Inzaghi, tra rientri e assenze! All’orizzonte c’è l’Udinese

PENSIERI – Gli unici due assenti ad Appiano Gentile saranno Kristjan Aslani che ha giocato ieri contro Andorra e Mehdi Taremi che giocherà oggi contro l’Uzbekistan. Sia l’attaccante iraniano che il centrocampista albanese, avranno un giorno in più di riposo per poi rientrare a Milano e unirsi al gruppo che scenderà in campo contro i friulani a San Siro. Nei prossimi giorni, Simone Inzaghi proverà anche l’attaccante che scenderà in campo insieme a Marcus Thuram visto che Lautaro Martinez resterà ai box per altri dieci giorni circa. In difesa invece, Benjamin Pavard sarà al centro dell’attenzione visto la panchina fatta contro la Croazia nell’ultima partita della Francia.