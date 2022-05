Inter, ecco quanto vale vincere scudetto e Coppa Italia: le cifre – TS

L’Inter ha di fronte settimane decisive per il prosieguo della stagione. Vincere scudetto e Coppa Italia, inoltre, porterebbe più soldi nelle casse nerazzurre. L’analisi di Tuttosport

CASSA – L’Inter vuole finire la stagione in bellezza: i nerazzurri sono ancora in corsa per lo scudetto e, mercoledì, giocheranno la finale di Coppa Italia contro la Juventus. Tuttosport, oggi in edicola, spiega che vincere aiuterebbe il club ad incassare una cifra più consistente dei premi della Lega, vitale in un periodo storico complicato per il calcio. Arrivare in testa in Serie A, spiega il quotidiano, frutta 17,6 milioni contro i 14,8 del secondo posto. Chi alzerà al cielo la Coppa Italia, invece, si aggiudicherà 4,5 milioni mentre la squadra “perdente” dovrà accontentarsi di soli 2 milioni. La conquista di uno dei due trofei, inoltre, garantisce l’accesso alla Supercoppa Italiana, con un incasso relativo di 1,2 milioni (+ 1,8 che andrebbero a chi vince). Quindi, fra vincere o arrivare secondi, ballano circa 7 milioni.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini