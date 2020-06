Inter, ecco quando debutterà la nuova divisa. Pirelli al capolinea – CdS

Il “Corriere dello Sport” lancia l’indiscrezione sul debutto della nuova divisa Home che Inter e Nike hanno presentato oggi (QUI i dettagli). Il 2020/21 sarà anche l’ultimo anno di contratto tra il club nerazzurro e lo storico marchio Pirelli

FUTURO E DESIGN – L’Inter comincia il restyling del proprio kit che dalla stagione 2021/22. cambierà radicalmente volto. Se la nuova divisa 2020/21, presentata con Nike pochi minuti fa, accantona le storiche righe verticali per abbracciare una fantasia zig-zag anni ’80, dalla stagione successiva, secondo il “Corriere dello Sport”, sarà presente anche un nuovo main sponsor. Il contratto con Pirelli, infatti, scade al termine della stagione prossima e non verrà rinnovato. Probabile l’arrivo di un grande marchio cinese: Suning è già al lavoro per individuare il partner giusto.

DEBUTTO – Per quanto riguarda la nuova divisa Home, a zig zag, secondo il quotidiano romano potrebbe debuttare già nella gara del 13 luglio, a San Siro, contro il Torino (ore 21.45). Novità anche per quanto riguarda lo sponsor Volvo: aria di rinnovo di contratto. L’accordo attuale, firmato nel 2017, è in scadenza e le parti hanno già definito una bozza per il prolungamento di una collaborazione che va avanti dal 2007 e che negli ultimi dieci anni si è interrotta solo per un breve periodo.

