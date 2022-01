Inter, ecco le cards nerazzurre per sentirsi come una star del calcio

Inter, ecco le cards nerazzurre. Un’idea per sentirsi come delle vere star di calcio: su fanstat.org hai la possibilità di creare le tua card nerazzurra, per poi riceverle a casa! Di seguito la notizia riportata dal sito ufficiale.

CARDS NERAZZURRE – Sentirsi come una star del calcio solo con pochi clic? È possibile con Inter Cards, le cards calcistiche in cui il “player” protagonista sei tu. Con pochi passaggi è possibile scegliere lo sfondo nerazzurro preferito, aggiungere la propria foto, nome, ruolo e le statistiche di gioco.

Fonte: Inter.it