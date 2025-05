Inter, ecco chi si rivede! Mancava da oltre un mese – TS 

In vista della delicata sfida di Serie A tra Inter e Lazio, Simone Inzaghi ritrova un attaccante che con la maglia da titolare mancava da oltre un mese come riportato da Tuttosport.

ATTACCO – Marcus Thuram è pronto a tornare titolare in campionato dopo oltre un mese di assenza dall’11 iniziale. L’ultima apparizione risale al 12 aprile contro il Cagliari, dove entrò solo per una ventina di minuti. Ora, con Lautaro Martinez fuori dai convocati per proseguire il recupero in vista della finale di Champions, sarà proprio Thuram a guidare l’attacco nerazzurro insieme a Taremi nella sfida contro la Lazio.

Thuram protagonista: è tempo di tornare a correre con l’Inter

PROTAGONISTA – Il francese, già protagonista con l’Inter in Champions contro il Barcellona, vuole tornare a segnare anche in Serie A, dove manca all’appello dalla trasferta di Parma. Una rete contro la Lazio, magari mentre il Napoli inciampa proprio nella sua città natale (Parma), potrebbe rivelarsi cruciale nella corsa scudetto. Lautaro Martinez sarà l’unico assente per l’Inter. Mkhitaryan, Frattesi e Pavard – tutti sulla via del recupero completo in vista della finale contro il PSG – saranno in panchina. Inzaghi potrebbe affidarsi a Bisseck in difesa e a Zielinski a centrocampo, con la rifinitura del pomeriggio e il successivo ritiro a definire le ultime scelte.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna