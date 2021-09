Inter e Socios, appuntamento fissato alle 19.08: arrivano i Fan Token?

L’Inter e il suo nuovo main sponsor, Socios.com, annunciano con un po’ di mistero un appuntamento alle ore 19.08, in riferimento naturalmente all’anno di fondazione del club nerazzurro. Si tratta dei Fan Token?

APPUNTAMENTO – L’Inter e Socios.com, nuovo main sponsor della società nerazzurra, invitano i tifosi a un misterioso appuntamento alle ore 19.08. Un orario ovviamente non casuale perché ricorda l’anno di fondazione del club nerazzurro, il 1908 appunto. Considerando che i Fan Token non sono ancora stati messi in commercio, potrebbe appunto trattarsi del lancio delle monete digitali (QUI per sapere di cosa si tratta).