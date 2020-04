Inter e rebus 30 giugno: la situazione dei prestiti in scadenza – Sky

Ancora non è chiaro cosa succederà con i contratti in scadenza al 30 giugno, con la stagione che andrà inevitabilmente oltre tale data. La situazione dell’Inter nel punto di Andrea Paventi per Sky Sport

LA SITUAZIONE PRESTITI – Paventi fa il punto sui contratti e soprattutto sui prestiti in scadenza nell’Inter: «Ci sono situazioni contrattuali importanti nell’Inter. Lautaro Martinez ha un contratto lungo, ma ci sono nuvole di mercato con l’interesse del Barcellona che non è velato. Un altro giocatore importante è Sanchez, il cui prestito scade il 30 giugno ma anche per la stagione sfortunata è difficile possa restare all’Inter l’anno prossimo. Poi ci sono situazioni importanti anche a livello di bilancio come Icardi, Nainggolan e Perisic. Nainggolan è in bilancio per 19 milioni, è in prestito secco al Cagliari e vedremo se ci sarà la volontà di confermarlo in Sardegna. Perisic è a bilancio per 6 milioni e il riscatto concordato col Bayern è 20. Icardi è a 1,8 e sappiamo dei 70 milioni concordati col PSG. Poi ci sono anche Joao Mario, 13 milioni a bilancio e riscatto della Lokomotiv concordato a 18 milioni, poi c’è Lazaro con un riscatto a 23 milioni dal Newcastle. Una nota positiva è Handanovic che a breve firmerà il rinnovo per un’altra stagione».