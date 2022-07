Inter e Monza, legame non solo in sede di mercato! Nuovo filo comune

L’Inter e il Monza sono legate da un filo comune e non si parla solo di mercato. La stagione 2022/23, la prima in Serie A per il club targato Berlusconi-Galliani, vedrà un elemento in comune con i nerazzurri

NUOVO LEGAME – L’Inter e il Monza sono entrambe lombarde, hanno finora collaborato in sede di mercato e adesso rafforzano il legame tramite Lenovo. Come sottolineato da Calcio e Finanza, Motorola, nuovo sponsor del club brianzolo, è un brand appartenente al gruppo Lenovo, che raddoppia dunque la propria presenza in Serie A. La multinazionale cinese, infatti, vanta infatti già un accordo con l’Inter per la sponsorizzazione del retro della divisa da gioco. Un accordo siglato nel 2019, per poi approdare sul retro della divisa all’inizio della scorsa stagione: un’operazione da 5 milioni a stagione per i nerazzurri.