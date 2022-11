Inter e Moncler, nuovo progetto per celebrare i 70 anni del brand. Il debutto

Il nuovo progetto di Inter e Moncler per celebrare i 70 anni del celebre marchio di moda, diventato Official Formal Wear Partner del Club.

ANNIVERSARIO – Inter e Moncler, brand di moda divenuto Official Formal Wear Partner del Club, celebrano assieme il 70º anniversario dello storico marchio “con il lancio – si legge nel comunicato pubblicato sul sito della Società nerazzurra – di una giacca esclusiva in edizione limitata per il club nerazzurro, oltre a una collezione che propone una selezione di capi dinamici e distintivi che includono una giacca, un parka, un dolcevita, una polo, un cappello e una sciarpa“.

PROGETTO – “Il progetto di Inter e Moncler sottolinea di nuovo il dialogo tra il mondo della performance calcistica con quello della moda ed esalta il nerazzurro: il piumino trapuntato, disegnato dal Presidente e AD di Moncler Remo Ruffini, viene svelato dagli scatti di Matilde Gioli, attrice italiana super tifosa interista. Una passione mostrata con orgoglio“.

DEBUTTO – “Il debutto della nuova collezione è fissato per le 18.00 di mercoledì 9 novembre, poche ore prima del fischio d’inizio di Inter-Bologna, partita di Serie A in programma a San Siro: Moncler sarà protagonista della giornata con un take over dello stadio“.

COLLEZIONE – “La giacca in edizione limitata Inter X Moncler by Remo Ruffini, con sciarpa abbinata, sarà disponibile per l’acquisto in Europa su Moncler.com. La selezione completa sarà disponibile in Europa, Regno Unito e Stati Uniti su Moncler.com, in Cina su Tmall e dal 10 novembre presso la boutique Moncler Milano Galleria“.

70 ANNI DI MONCLER – “La nuova collaborazione con Inter si inserisce nel programma di settanta giorni di celebrazioni per l’anniversario di Moncler, inaugurato con lo show di settembre in Piazza del Duomo a Milano durante la Fashion Week. L’iniziativa speciale consolida anche l’espansione globale del club nerazzurro oltre il campo da gioco, nelle dimensioni fashion & lifestyle. Moncler proseguirà le celebrazioni del settantesimo anniversario con una serie di eventi globali e lanci di prodotti in edizione limitata“.

Fonte: Inter.it