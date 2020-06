Inter e Milan, tornano sorrisi e la doppia vittoria dopo 14 giornate – GdS

Inter e Milan non vincevano contemporaneamente in Serie A dal 1 dicembre scorso. I successi contro Parma e Roma alzano il morale e consentono di guardare al futuro con qualche sorriso in più

DOPPIO SORRISO – Non accadeva da troppo tempo. Come sottolinea “La Gazzetta dello Sport”, “Milano ieri si è risvegliata finalmente soddisfatta dalla giornata calcistica, con Inter e Milan tornate a vincere insieme dopo quasi sette mesi“. La lunga pausa ha dilatato i tempi di attesa, ma Inter e Milan non vincevano nella stessa giornata di campionato dal 1° dicembre. Praticamente un’eternità.

COINCIDENZE – Tra l’altro, l’ultima volta che le milanesi vinsero contemporaneamente c’era sempre di mezzo il Tardini. L’uomo copertina di quella quattordicesima giornata di Serie A fu Theo Hernandez, che sbloccò la gara contro il Parma all’88’. Nello stesso giorno e alla stessa ora (le 15), a San Siro l’Inter ospitava la SPAL: pratica archiviata da Lautaro Martinez, con una doppietta già nel primo tempo. La rete di Mattia Valoti a inizio ripresa spaventò i nerazzurri, ma senza alcun seguito.

AMBIZIONI RINNOVATE – L’ultima giornata di Serie A, con l’Inter vittoriosa al Tardini e il Milan capace di imporsi sulla Roma, ha riportato la Milano calcistica ad una “nuova normalità”, diventata tabù nel 2020. Oltre al valore simbolico delle due vittorie, c’è spazio anche per i sorrisi e il rinnovamento delle ambizioni. L’Inter non ha convinto ma ha conservato le distanze col treno di testa e tenuto a debito distacco l’Atalanta. Al Milan quel successo fa bene al morale e alla classifica. L’obiettivo Europa torna, finalmente, una traguardo reciproco.

Fonte: La Gazzetta dello Sport