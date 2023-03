Inter e Milan rivali sul mercato per rinforzare l’attacco – TS

Quest’estate Inter e Milan potrebbe trovarsi a duellare anche sul mercato per rinforzare i rispettivi reparti offensivi

AVVERSARI EXTRA-CAMPO – Sia Inter che Milan quest’estate dovranno rinforzare le proprie squadre. In particolare, entrambe le compagini devono lavorare per migliorare il proprio reparto offensivo. I rossoneri cercano un nuovo 9 da affiancare a Giroud, mentre per i nerazzurri dipenderà tutto dal futuro di Lukaku. Tolto Lautaro Martinez, gli attaccanti dell’Inter segnano molto poco. Dzeko e Lukaku, nel 2023, hanno segnato rispettivamente 1 e 2 reti. Correa, invece, ancora non ha lasciato il segno. Fa riflettere, inoltre, il dato sull’età media. Nel Milan l’età media del parco attaccanti è di 31,2 anni, nell’Inter 29,8.

I NOMI – I nomi valutati da entrambi le dirigenze sono tanti. Il primo è quello di Okafor del Salisburgo, visionato da entrambe le squadre – Ausilio ha contattato gli austriaci anche per Solet – . Poi occhi su Openda del Lens e Nusa del Club Brugge, club nel quale c’è anche Buchanan, visionato dai nerazzurri per il post Dumfries. Per quanto riguarda i nove d’area spiccano i nomi di Retegui o Scamacca.

