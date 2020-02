Inter e Milan, passi avanti per il nuovo San Siro: ecco tutti i punti – CdS

Il “Corriere dello Sport” fa il punto della situazione sul nuovo San Siro. Inter e Milan hanno fatto passi avanti col Comune, ma ora aspettano delle concessioni.

STRADA ANCORA DA FARE – Nemiche sul campo, alleate fuori. Inter e Milan da lunedì continueranno il dialogo per trovare un punto d’intesa con il Comune riguardo alla costruzione del nuovo impianto che condivideranno. Dall’inizio del percorso intrapreso per dotarsi di una casa moderna, sono stati fatti passi in avanti e superati ostacoli importanti, ma la strada è ancora lunga. E anche se il tempo che manca alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali (febbraio 2026) è tanto, un’intesa globale e definitiva con Palazzo Marino non potrà tardare troppo. Pena far slittare in là nel tempo l’intera operazione. Di quanto? A dopo le Olimpiadi.

CONCESSIONI ATTESE – Un’ipotesi che le milanesi non prendono neppure in considerazione, ma che alle parti politiche milanesi certo non dispiacerebbe. Le due società hanno già fatto concessioni al sindaco Sala facendo capire che la loro priorità è restare nella zona di San Siro e adesso si aspettano dal Consiglio Comunale una variazione al PGT e un aumento dell’indice volumetrico, una condizione necessaria per rendere sostenibile dal punto di vista economico l’investimento e per costruire il centro commerciale, gli uffici e l’hotel che dovrebbero ripagare in buona parte la spesa da 1,2 miliardi di euro per l’intero master plan.

PIANO B PIU’ LONTANO – La variazione al PGT arriverà, magari attraverso un Piano Integrato d’Intervento, un’operazione che unirà nella zona gli interessi dei privati (oltre al Milan e all’Inter nel quartiere c’è pure il fondo immobiliare Hines che ha acquistato da Snai l’ex ippodromo del Trotto) e dei soggetti pubblici (oltre al Comune c’è la Regione che ha case popolari e alloggi da riqualificare). Vista la varietà di interessi e la necessità di farli convergere ci sarà bisogno di tempo, ma la fiducia sia in viale della Liberazione sia in via Aldo Rossi adesso è maggiore rispetto a qualche mese fa quando il piano B, quello per individuare un’area alternativa per edificare la nuova casa (a Sesto San Giovanni), era caldo.

TEMPI DA CAPIRE – Il Comune aumenterà l’indice volumetrico di edificabilità anche perché ha chiesto e ottenuto che l’attuale San Siro sia rifunzionalizzato (con tanto di creazione di una cittadella dello sport) e con questo “diktat” automaticamente ha da solo… “rivisto” l’indice. Ora, nel percorso che porterà alle elezioni comunali del 2021 (un fattore da non trascurare…), c’è da individuare la tempistica giusta per la variazione del PGT e per varare Piano Integrato d’Intervento.