Inter e Milan, oggi l’incontro col Comune per riqualificare San Siro – GdS

“La Gazzetta dello Sport” sottolinea l’importanza dell’incontro di oggi tra Inter, Milan e i funzionari del sindaco Giuseppe Sala. La trattativa per rifunzionalizzare San Siro è in fase avanzata e potrebbe sbloccare gli step successivi per il nuovo impianto

PICCOLI PASSI – Inter e Milan (di nuovo) in Comune. È previsto per oggi l’ennesimo incontro tra le due società e gli uffici tecnici del sindaco Giuseppe Sala sulla costruzione del nuovo San Siro. Siamo in una fase avanzata dei colloqui tra le parti. L’incontro di oggi servirà ai club per capire in profondità il tema delle cubature extra stadio, dopo che il Comune ha accettato l’idea di rifunzionalizzare San Siro. Questo passaggio costerà ai club circa 80 milioni di euro. Ora bisogna trovare un accordo sui metri cubi che interessano Inter e Milan. Va ricordato che il progetto originario, che il Comune aveva respinto, prevedeva 180 mila metri cubi di edifici extra San Siro. In sostanza, Milan e Inter si erano attestate su un indice di edificabilità di 0,65, contro lo 0,35 del piano regolatore.

