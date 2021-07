Inter e Milan, nuovo stadio: si va avanti. Si attende l’ok definitivo – CdS

Inter e Milan vanno avanti in merito al progetto stadio. Ieri anche i rossoneri rappresentati da Gordon Singer, Paolo Scaroni e Ivan Gazidis hanno incontrato il sindaco Sala (dopo aver incontrato l’Inter) per confermare il progetto: si attende l’ok definitivo.

PROGETTO STADIO – Inter e Milan avanti tutta con il progetto per il nuovo impianto. Ieri parte della dirigenza rossonera ha incontrato il sindaco Giuseppe Sala per confermare la volontà di proseguire con il progetto del nuovo distretto sportivo di San Siro. L’idea, secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, è quella di uno stadio (da 60mila posti) concepito all’interno di un distretto moderno e attivo tutti i giorni in cui si offrono ai cittadini anche servizi sportivi convenzionati, puntando alla massima accessibilità, alla sicurezza e al rispetto ambientale grazie a materiali utilizzati e nuove tecnologie. Si attende solo l’OK definitivo alla realizzazione del nuovo stadio.

Fonte: Corriere dello Sport – A. Vit.

