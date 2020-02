Inter e Milan mai così distanti nei conti, i nerazzurri cercano la svolta – GdS

La “Gazzetta dello Sport” sottolinea la differenza tra Inter e Milan in termini di gestione societaria. I nerazzurri sono in costante crescita, ma servono altri step.

DISTANZA MASSIMA – Spread alle stelle. Tranquilli, nessun allarme sui titoli di Stato italiani. E’ sotto la Madonnina che si registra un differenziale da record: mai nella storia del “football spa” Inter e Milan erano stati così distanti a livello economico. La classifica ne è lo specchio fedele, visto che solo tre volte (nell’era dei tre punti) c’era stato alla vigilia di un derby un divario superiore agli attuali 19 punti (sempre tra il 2007 e il 2008). E’ in- teressante notare come l’andamento dei fatturati delle due squadre abbia sempre premiato i rossoneri, fino al sorpasso nerazzurro del 2016-17 e al punto massimo fissato nel 2018-19: 365 milioni di ricavi per l’Inter, al netto delle operazioni di calciomercato e dei proventi non monetari (così come calcolato da Deloitte), contro i 206 del Milan. Il risultato è +159 milioni a favore dei nerazzurri.

ROSSONERI AVANTI – Storicamente i rossoneri sono sempre stati davanti, specie nella fase più gloriosa dell’era berlusconiana, quando il Milan era un punto di riferimento per tutti, in termini di sfruttamento del marchio, e vantava entrate commerciali da 80 milioni, il doppio di Inter e Juventus. Neanche con la conquista del Triplete l’allora club di Massimo Moratti era riuscito a scalzare i cugini (211 milioni a 235 nel 2010-11), per poi arrivare all’apice rossonero, nel 2012-13: 264 milioni di fatturato per il Milan, 169 per l’Inter, con uno spread di 95. Il Milan è andato incontro a un lungo caos societario, prima con il passaggio di quote a tappe da Fininvest al misterioso Li Yonghong, definito nell’aprile 2017, poi con il subentro di Elliott nel luglio 2018. Azionista cinese inadempiente, escussione del pegno delle azioni, ripristinata la continuità aziendale da parte del fondo statunitense. Ma in tutto questo la perdurante crisi di risultati si è riverberata sui conti. Il fatturato rossonero è crollato, a partire dal record di 264 milioni del 2012-13, fino a stabilizzarsi attorno a quota 200 milioni

SVOLTA INTER – Agli antipodi i nerazzurri, nel pieno della fase di crescita avviata dalla proprietà di Nanchino. I ricavi sono raddoppiati da quando Thohir ha ceduto il controllo: dai 179 milioni del 2015-16 ai 365 della scorsa stagione, che ha registrato i benefici (quasi 80 milioni) del ritorno in Champions. Una spinta decisiva è arrivata dalla stessa Suning, che ha creato un ponte tra Milano e l’Oriente propiziando ricchi accordi commerciali, oltre a sottoscrivere direttamente con il club una serie di intese che vanno dalla denominazione dei centri d’allenamento al co-branding in territorio asiatico di una gamma di prodotti. Fatto sta che oltre un quarto del fatturato dell’Inter, cioè 96 milioni, arriva dall’Asia. Quale sarà il passo successivo? Lo scorso giugno sono cessati tre di questi contratti, che assicuravano una base annua di 45 milioni, e in qualche modo devono essere rimpiazzati. C’è da dire che da luglio sono entrati 9 partner commerciali e da novembre l’Inter ha riacquistato i diritti di retail e licensing da Nike per gestire in proprio la rete di vendita dei suoi prodotti, con Suning che può operare come distributore in Cina. E’ un momento-chiave per il piano di sviluppo nerazzurro. Sarà necessario rendersi gradualmente autonomi dalle munizioni della famiglia Zhang. E molto dipenderà da quello che faran- no i ragazzi di Conte.