Inter e Milan insieme per il nuovo stadio! Varie opzioni sul tavolo – TS

Inter e Milan sono al lavoro per la realizzazione del nuovo impianto. Al vaglio diverse ipotesi: tutto però dipenderà dall’esito del dibattito pubblico col Comune di Milano. Le ultime da Tuttosport

OPZIONI – Inter e Milan lavorano per portare avanti la realizzazione del nuovo stadio. Se inizialmente si pensava che RedBird, neo-proprietà rossonera, potesse decidere per la realizzazione di un impianto in solitaria, secondo Tuttosport avrebbe ripreso quota l’idea di andare avanti insieme anche in caso di costruzione fuori zona San Siro. I club sono in attesa del responso del dibattito pubblico, ma sono al vaglio delle possibili alternative: oltre alle ex-zone industriali alle porte di Milano, si valutano San Donato, Scalo Farini ed Expo. Sempre sul tavolo l’opzione Sesto San Giovanni. Attesa dunque per la decisione di Sala.

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi