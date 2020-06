Inter e Lenovo, un percorso di crescita digitale: “Inter una media company”

Inter e Lenovo, Global Technology Partner del club nerazzurro, hanno dato vita a una diretta sul profilo Linkedin di Lenovo: Building Digital Communities. L’argomento preso in analisi è il percorso e la crescita digitale delle società di calcio, dell’Inter nello specifico. Di seguito le dichiarazioni di Massimo Venneri (Head of Innovation Projects & CRM) e Roberto Monzani (Head of Content & Media Platform)

CRESCITA – L’Inter e il percorso di crescita digitale. Roberto Monzani spiega: «I club di calcio e in particolare l’Inter stanno via via posizionandosi come delle vere e proprie media company: la produzione di contenuti, fondamentale per coinvolgere i fan anche al di là dell’evento partita, è un punto focale. Il percorso nerazzurro passa dall’Inter Media House, una vera e propria content and media factory interna al club. La connessione tra la produzione dei contenuti e il lavoro del Team CRM è fondamentale nella ricerca e nella scelta dell’audience per i singoli contenuti».

PERCORSO FAN – Fa eco Massimo Venneri: «Lo studio incrociato dei dati e la strategia su come utilizzarli diventa di importanza cruciale anche nella scelta dei canali da utilizzare. L’obiettivo è quello di dare al fan un percorso agile, soddisfacente, attraverso tutte le opportunità che il club può offrire: dall’intrattenimento ai servizi. In un viaggio ci possono essere differenti benefits, differenti strade e soluzioni: il nostro lavoro è di fornire tutte le opzioni possibili».

Fonte: inter.it