Inter, è la Lazio l’anti-Juventus! Se arriva KO a Torino addio Scudetto? – TS

Lazio-Inter secondo l’edizione odierna di “Tuttosport” restituisce una verità, vale a dire che l’anti-Juventus è la squadra di Inzaghi. I due ko consecutivi dei nerazzurri di Conte non sono il modo migliore per avvicinarsi all’altro scontro scudetto, quello con la Juventus

VERITÀ – È la Lazio l’anti-Juventus. Nel derby tra “outsider” (Conte dixit), l’ha spuntata Simone Inzaghi. Che ha riservato al collega lo stesso trattamento che l’Antonio aveva dedicato a Stefano Pioli nel derby. Sconfitta pesantissima per l’Inter, arrivata a cinque giorni da quella a San Siro con il Napoli. Una settimana iniziata con l’esaltante rimonta nella stracittadina si è chiusa con un doppio ko che ha reso un Tourmalet la possibilità di tornare a Roma per giocarsi la Coppa Italia e che ha fatto rimbalzare i nerazzurri al terzo posto in classifica a tre punti dalla Juve vittoriosa (come da pronostico) sul Brescia.

DOLORI – Condizione non certo ideale per presentarsi a Torino tra quindici giorni. Un’altra sconfitta, allontanerebbe (forse in modo definitivo) l’Inter dalla corsa scudetto in cui, invece, si trova lanciatissima una Lazio che ha strategicamente mollato qualsiasi altro obiettivo per puntare solo al bersaglio grosso. Che in stagione ha già battuto due volte la Juve e che ieri, in un colpo solo, ha cancellato il ricordo di quanto accaduto il 20 maggio 2018.

ORFANI – In una partita determinante per il campionato, sono venuti a galla tutti i problemi legati al fatto di non avere Handanovic in porta. Difetti di comunicazione, interventi maldestri e una sfiducia palpabile nei confronti del povero Padelli hanno costellato tutta la gara. Magari non sarebbe cambiato nulla, ma faceva sensazione nell’immediato post-partita vedere il portiere Radu fare panchina a Parma per Colombi.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino