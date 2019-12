Inter e Juventus si marcano a vista, mercato occasione importante – CdS

Il “Corriere dello Sport” sottolinea come il mercato di gennaio sia un’opportunità importante per Inter e Juventus, appaiate in testa.

MARCATURA COSTANTE – Gennaio mio, non ti riconosco. Storia di un calciomercato, abituato alle secche invernali, che diventa il più bel guanto di sfida da lanciare. Ora è una sorgente di acqua purissima: non devo riparare, devo rinfrescarmi e dimostrarti che ho una postura migliore della tua. Qui Juve, a voi Inter: la classifica testa-a-testa impone uno sforzo ulteriore, da scudetto, come se fosse metà luglio. La telefonata di disturbo per capire lo status di Vidal (ma Arturo vuole l’Inter e spera che il Barcellona lo lasci, la storia dei bonus non pagati è una bella rincorsa) è la sintesi di un’inversione totale. Ci divertiremo. L’Inter ragiona per gennaio e per luglio. La Juve, che mediamente ragionava solo per luglio, ha intuito che gennaio può essere una necessità in mezzo al campo o sulle fasce. Le due grandi rivali si marcano a vista, pronte a rispondere colpo su colpo.