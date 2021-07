Inter e il rebus esterni, Inzaghi spera una soluzione a breve – Sky

L’Inter è alle prese col rebus esterni. Bisogna trovare l’erede di Hakimi e possibilmente rinforzare la fascia sinistra. Simone Inzaghi non si preoccupa, ma spera in una soluzione entro la prossima settimana.

L’Inter in queste settimane è alle prese col rebus esterni dopo l’addio di Young e la cessione di Hakimi che hanno aperto un buco soprattutto sulla destra. Al momento le trattative calde sono quelle per Nandez e Bellerin che si spera di poter risolvere il prima possibile. Lo sa bene anche Simone Inzaghi, ben consapevole della situazione al momento di accettare l’avventura sulla panchina nerazzurra. Secondo “Sky Sport” il tecnico non è preoccupato e attende con fiducia, ma spera che ci siano novità decisive la settimana prossima in modo tale, considerando anche i ritorni di Barella, Bastoni e Lautaro Martinez, da avere la squadra al completo per avviarsi alla prima giornata di campionato.