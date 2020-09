Inter e il dilemma Perisic: Conte può valutare la sua permanenza – Sky

Perisic Bayern Monaco

Ivan Perisic non tornerà al Bayern Monaco. Il club bavarese non farà ulteriori offerte e il giocatore croato torna all’Inter dove Conte, pur valutando eventuali offerte, potrebbe valutarne la permanenza in rosa. Il punto di Alessandro Sugoni per “Sky Sport 24”

CONTE VALUTA – Perisic potrebbe restare all’Inter come attaccante, la valutazione spetterà al tecnico Antonio Conte: «Dopo aver fatto il Triplete, Perisic non giocherà più nel Bayern Monaco. Il Bayern ha deciso di non tornare alla carica, c’è stato un tentativo nei giorni passati con un’offerta ritenuta troppo bassa dall’Inter. Antonio Conte è ben disposto a riaverlo in rosa, porta in dote una stagione positiva, Conte da quanto ci risulta lo considera tra i 4 dell’attacco al momento. Poi se dovessero arrivare offerte potrebbe partire come tanti altri, di concreto al momento non c’è nulla».